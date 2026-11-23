«Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2026 г. зафиксировал чистую прибыль в размере 31,73 млрд руб. против убытка 33,9 млрд руб. годом ранее – компания вышла в плюс после сложного 2025 года. Выручка за отчетный период достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 55% год к году, при этом в III квартале рост ускорился: выручка составила 45,03 млрд руб. (+73,2% г/г), а чистая прибыль – 10,24 млрд руб., что в 3,5 раза больше результата аналогичного квартала прошлого года.