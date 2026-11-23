Утренний звон по рынку акций 23 ноябряБиржа ищет возможность для отскока после заметного снижения
Торги на российском рынке акций в понедельник начались слабым падением. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,24% и составил 2347,55. Индекс РТС снизился на 0,24% и составил 899,77.
Базовый сценарий на сегодня – восстановительный отскок с попыткой консолидации в диапазоне 2310–2380 пунктов.
Усталость от несбывшихся надежд
Рынок акций завершил прошедшую торговую неделю глубоким падением. Индекс Мосбиржи потерял 2,7%, закрывшись на отметке 2353,25 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 3% до 901,95 пункта. За неделю оба индекса потеряли около 6,3%, а с октябрьских максимумов рынок скорректировался примерно на 8%.
Отсутствие конкретных договоренностей по украинскому урегулированию после трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне стало главным негативом прошедшей недели. И хотя предметное рассмотрение украинского вопроса на саммите не предполагалось, инвесторы все равно ждали, но так не дождались сигналов о сроках нового раунда переговоров или реальных шагах по деэскалации.
Трейдеры, ранее покупавшие надежды на геополитический позитив, в итоге махнули на рынок рукой: ожидания, двигавшие индекс вверх в середине месяца, были полностью дезавуированы, и биржу захлестнула масштабная фиксация прибыли.
Фундаментальный фон также оставался негативным. Нефть Brent завершила пятницу на уровне $92,57 за баррель, закрыв третью неделю подряд падением на фоне относительно миролюбивых заявлений президента США в отношении Ирана и опасений избытка предложения.
Негатив поступал и с корпоративного фронта. Рынок негативно воспринял дефолты по облигациям МГКЛ и «Кристалла» и предстоящий делистинг акций «Евротранса» в рамках процедуры банкротства компании. Все это в целом подрывает доверие как к бумагам, недавно вышедшим на биржу, так и корпоративному управлению и раскрытию информации в ряде российских компаний, отмечают аналитики.
Среди выросших бумаг можно отметить лишь «Циан» – 911,40 руб. (+0,89%)
Аутсайдерами были
АФК «Система» – 7,83 руб. (-7,93%),
VK – 204,45 руб. (-7,32%),
ГК «Самолет» – 263 руб. (-6,9%),
«Русал» – 21,95 руб. (-6,52%),
«Алроса» – 21,85 руб. (-5,37%).
Отчет «Совкомфлота»: позитив после сложного прошлого года
«Совкомфлот» по итогам девяти месяцев 2026 г. зафиксировал чистую прибыль в размере 31,73 млрд руб. против убытка 33,9 млрд руб. годом ранее – компания вышла в плюс после сложного 2025 года. Выручка за отчетный период достигла 123,1 млрд руб., увеличившись на 55% год к году, при этом в III квартале рост ускорился: выручка составила 45,03 млрд руб. (+73,2% г/г), а чистая прибыль – 10,24 млрд руб., что в 3,5 раза больше результата аналогичного квартала прошлого года.
Столь сильная динамика объясняется прежде всего высокими ставками фрахта и повышенной загрузкой танкерного флота, включая суда, работающие на внутренних маршрутах и менее уязвимые к санкциям. Результаты оказались близки к консенсус-прогнозу «Ведомостей», который предполагал выручку в тайм-чартерном эквиваленте около $1,29 млрд, EBITDA порядка $780 млн и скорректированную чистую прибыль примерно $387 млн.
Как отмечают аналитики, возвращение к прибыли и уверенный рост выручки создают базу для восстановления дивидендных ожиданий, хотя компания по-прежнему не раскрывает операционную статистику из-за санкционных ограничений, что сохраняет неопределенность в оценке устойчивости тренда. Ключевыми факторами для инвесторов остаются адаптация к санкциям, долговая нагрузка и влияние ближневосточной конъюнктуры на ставки фрахта.
Отчет МТС: прибыль выросла кратно, долговая нагрузка стабильна
МТС опубликовала результаты по МСФО за 9 месяцев. Выручка выросла на 10,7% год к году – до 647,2 млрд руб., OIBDA – на 14,5% до 238 млрд руб., чистая прибыль – в 6,2 раза до 85,2 млрд руб. В III квартале выручка составила 232,5 млрд руб. (+8,7%), OIBDA – 78,7 млрд руб. (+9,6%), чистая прибыль – 11,2 млрд руб. (+87,6%). Результаты оказались выше консенсус-прогноза «Ведомостей»: аналитики ожидали выручку за 9 месяцев на уровне 645 млрд руб. (+10,3% год к году) и 230,3 млрд руб. за III квартал.
Ключевая особенность отчетности – кратный рост чистой прибыли, во многом связанный с эффектом низкой базы прошлого года. При этом квартальная прибыль (11,2 млрд руб.) выглядит скромно относительно девятимесячной (85,2 млрд руб.), что указывает на заметный вклад разовых или неоперационных факторов в предыдущие периоды. Чистый долг на конец сентября составил 495,3 млрд руб., соотношение чистый долг / LTM OIBDA сохранилось на уровне 1,6х – без изменений год к году.
Среди операционных драйверов – рост абонентской базы на 1,2 млн пользователей и двузначная динамика в телеком-сегменте (+11,6% за 9 месяцев); финтех-выручка осталась на прошлогоднем уровне, а MTC Web Services показала небольшое снижение общей выручки при росте внешней. В целом результаты выглядят уверенными, но устойчивость кратного роста прибыли и динамика OIBDA на зрелом телеком-рынке остаются главными вопросами для инвесторов.
Что день грядущий нам готовит
В субботу в моменте индекс опускался до 2309 пунктов, и, как отмечают аналитики, «бумаги перелиты и перепроданы», а рынку нужно подышать и немного восстановиться. По мере насыщения рынка ликвидностью некоторые эксперты ожидают роста к 2400 пунктам.
Готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Киева является критически важным условием для достижения прочного мира, а готовность России обсуждать такие гарантии – серьезным шагом вперед, заявил зять Трампа Джаред Кушнер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине состоится скоро, хотя точных дат пока нет. Любая конкретика в этом вопросе способна вызвать волну роста на рынке.
Со стороны рынка нефти особого оптимизма не просматривается. Goldman Sachs прогнозирует падение Brent до $78 к декабрю, а среднюю цену в 2027 году – на уровне $88. Риск дальнейшего снижения нефти ограничивает потенциал нефтегазового сектора.
Технически индекс сломал восходящий тренд, сформировавшийся в середине лета, и если отскок окажется временным, продолжение падения может вывести рынок на уровне 2290 – там проходят стодневная MA и уровень 62% коррекции Фибоначчи. Впрочем, пока коррекционный рост к 2400 и правда выглядит более вероятным вариантом.