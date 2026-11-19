Выручка ПАО «Совкомфлот» в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за 9 месяцев 2026 г. составит $1,29 млрд, следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Ведомостями» на основе количественных оценок четырех инвесткомпаний и банков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. ($940,7 млн) этот показатель вырастет на 37%.