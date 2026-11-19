Консенсус «Ведомостей»: выручка «Совкомфлота» за 9 месяцев составит $1,29 млрдАналитики связывают такую динамику с высокими ставками фрахта и загрузкой флота
Выручка ПАО «Совкомфлот» в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) за 9 месяцев 2026 г. составит $1,29 млрд, следует из консенсус-прогноза, подготовленного «Ведомостями» на основе количественных оценок четырех инвесткомпаний и банков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. ($940,7 млн) этот показатель вырастет на 37%.
EBITDA, по средней оценке трех аналитиков, составит около $780 млн против $383 млн годом ранее – рост более чем вдвое. Скорректированная чистая прибыль, по консенсус-прогнозу, составит около $387 млн (диапазон $365-406 млн), против скорректированного убытка $8 млн годом ранее.
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