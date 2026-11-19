Жителей Москвы предупредили о тумане до утра 20 ноября
В некоторых районах Москвы ожидается туман с 18:00 19 ноября по 09:00 20 ноября. Об этом сообщается на столичном портале mos.ru.
Отмечается, что видимость составит 300-500 м.
Автомобилистам рекомендуется быть внимательными в такую погоду, строго соблюдать скоростной режим и по возможности пользоваться общественным транспортом.
18 ноября синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве с начала ноября выпало 25 мм осадков, что составляет чуть менее половины месячной нормы.