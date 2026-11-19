Суд приговорил экс-замминистра обороны Цаликова к 10 годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова по делу о коррупции. Об этом сообщил ТАСС.
Ему зачли срок содержания под домашним арестом. Кроме того, бывшего заместителя главы Минобороны лишили государственных наград. Речь идет об ордене «За заслуги перед Отечеством», ордене Мужества, ордене Александра Невского и почетом звании заслуженного экономиста. Он также лишен чина действительного государственного советника 1-го класса.
Уголовное дело против Цаликова возбудили 5 марта. По версии следствия, он был организатором преступного сообщества. Участники группы в 2017–2024 гг. похищали бюджетные средства. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денежных средств. Также ему вменяют два эпизода получения взятки.
В апреле в Никулинский суд Москвы поступил антикоррупционный иск к Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества и денежных средств.
Согласно данным суда, в доход государства требовали обратить транспортные средства премиум-класса, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, и денежные средства на общую сумму 7 млрд руб.