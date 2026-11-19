Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам колонии бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова по делу о коррупции. Об этом сообщил ТАСС.



Ему зачли срок содержания под домашним арестом. Кроме того, бывшего заместителя главы Минобороны лишили государственных наград. Речь идет об ордене «За заслуги перед Отечеством», ордене Мужества, ордене Александра Невского и почетом звании заслуженного экономиста. Он также лишен чина действительного государственного советника 1-го класса.