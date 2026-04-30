Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замминистра обороны Цаликова
В Никулинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск к бывшему первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества и денежных средств. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Согласно данным суда, в доход государства требуют обратить транспортные средства премиум-класса, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, и денежные средства на общую сумму 7 млрд руб.
Уголовное дело против Цаликова возбудили 5 марта. По версии следствия, он был организатором преступного сообщества. Участники группы в 2017–2024 гг. похищали бюджетные средства. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денежных средств. Также ему вменяют два эпизода получения взятки.
Цаликов работал с Сергеем Шойгу в МЧС с 1994 г. Вслед за ним Цаликов перешел в Минобороны, где с 2015 г. стал первым замом. На этом посту он оставался до июня 2024 г.
В январе 2025 г. Цаликов уже давал показания по делу другого экс-замминистра обороны – Тимура Иванова. Тогда он проходил как свидетель.