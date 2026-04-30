Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO241,5-2,03%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,68+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замминистра обороны Цаликова

Ведомости

В Никулинский районный суд Москвы поступил антикоррупционный иск к бывшему первому замминистра обороны РФ Руслану Цаликову и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества и денежных средств. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Согласно данным суда, в доход государства требуют обратить транспортные средства премиум-класса, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, и денежные средства на общую сумму 7 млрд руб.

Уголовное дело против Цаликова возбудили 5 марта. По версии следствия, он был организатором преступного сообщества. Участники группы в 2017–2024 гг. похищали бюджетные средства. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денежных средств. Также ему вменяют два эпизода получения взятки.

Цаликов работал с Сергеем Шойгу в МЧС с 1994 г. Вслед за ним Цаликов перешел в Минобороны, где с 2015 г. стал первым замом. На этом посту он оставался до июня 2024 г.

В январе 2025 г. Цаликов уже давал показания по делу другого экс-замминистра обороны – Тимура Иванова. Тогда он проходил как свидетель.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте