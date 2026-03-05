Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан за создание ОПС

Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан за создание ОПСЕго обвиняют во взятках и легализации средств
СК России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
По версии следствия, Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 гг. занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.
Дело возбуждено на основании материалов, собранных совместно ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД. Цаликову предъявлено обвинение по нескольким статьям: создание преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам легализации средств и двум эпизодам получения взятки.
Чем известен Цаликов
В 1978 г. окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова по специальности «экономист». В 1983 г. завершил обучение в аспирантуре Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (ныне – Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова). Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
На государственной службе находится с 1989 г. Работал министром финансов Северной Осетии. С 1994 г. начал службу в МЧС России. В 2000 г. занял должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2007–2012 гг. занимал пост первого заместителя министра. В этот период ведомство возглавлял Сергей Шойгу.
В 2012 г., после назначения Шойгу губернатором Московской области, Цаликов был назначен вице-губернатором региона. Позднее, 6 ноября 2012 г., после перехода Шойгу на пост министра обороны России, он занял должность заместителя главы Минобороны. С декабря 2015 г. по 17 июня 2024 г. занимал пост первого заместителя министра обороны РФ.
В январе 2025 г. Цаликов давал показания как свидетель по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Допрос проходил в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова.
В июле 2025 г. Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате (более 216 млн руб.) при покупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Затем стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.