Бывший первый замминистра обороны Цаликов задержан за создание ОПС

Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. Затем стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.