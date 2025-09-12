Следствие ужесточило обвинение Тимуру Иванову по второму делу

9 сентября первый апелляционный суд оставил без изменений назначенное Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. В июле Мосгорсуд признал его виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».