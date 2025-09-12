Следствие ужесточило обвинение Тимуру Иванову по второму делу
Следствие завершило работу по второму уголовному делу в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и ужесточило ему обвинение. Ему инкриминируют получение трех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывание преступно приобретенного имущества (ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение и изготовление оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ближайшее время Иванову, предпринимателям Сергею Бородину и Александру Фомину будет предъявлено обвинение в окончательной редакции. Другой источник в силовых структурах добавил, что новое обвинение в незаконном обороте оружия связано с тем, что, как установила экспертиза, экс-замминистра «сам переделывал стволы».
9 сентября первый апелляционный суд оставил без изменений назначенное Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. В июле Мосгорсуд признал его виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».
В конце августа Иванов стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).