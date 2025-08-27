Экс-замминистра обороны Иванов стал фигурантом еще одного уголовного дела

1 июля Иванов был приговорен к 13 годам по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб. Иванов называл себя невиновным.