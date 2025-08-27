Экс-замминистра обороны Иванов стал фигурантом еще одного уголовного дела
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приговоренный к 13 годам колонии за растрату, стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник уточнил, что официально новое обвинение Иванову пока не предъявлено. Ранее экс-замминистра давал пояснения по данному факту. По словам собеседника агентства, речь идет о хранении двух переделанных самозарядных карабинов «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин (АПС), изъятых в доме Иванова в ходе следственных действий.
В общей сложности у Иванова обнаружили 26 единиц оружия, включая пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. Согласно позиции Генпрокуратуры, бывший замминистра коллекционировал антикварное оружие, приобретенное на нелегальные доходы.
22 августа «Ведомости» писали, что проверка незаконно нажитого имущества Иванова продемонстрировала, что его имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. во много раз превышает сумму дохода экс-замминистра за 2016–2024 гг. Проверка была проведена по поручению генпрокурора Игоря Краснова перед обращением надзорного ведомства 20 августа в Пресненский райсуд Москвы с иском о конфискации имущества бывшего военного чиновника.
1 июля Иванов был приговорен к 13 годам по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб. Иванов называл себя невиновным.