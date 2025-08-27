Газета
Главная / Общество /

Экс-замминистра обороны Иванов стал фигурантом еще одного уголовного дела

Ведомости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, приговоренный к 13 годам колонии за растрату, стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник уточнил, что официально новое обвинение Иванову пока не предъявлено. Ранее экс-замминистра давал пояснения по данному факту. По словам собеседника агентства, речь идет о хранении двух переделанных самозарядных карабинов «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин (АПС), изъятых в доме Иванова в ходе следственных действий.

В общей сложности у Иванова обнаружили 26 единиц оружия, включая пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. Согласно позиции Генпрокуратуры, бывший замминистра коллекционировал антикварное оружие, приобретенное на нелегальные доходы.

Миллиардное имущество Тимура Иванова по иску Генпрокуратуры пойдет в казну

Общество

22 августа «Ведомости» писали, что проверка незаконно нажитого имущества Иванова продемонстрировала, что его имущество стоимостью более 1,239 млрд руб. во много раз превышает сумму дохода экс-замминистра за 2016–2024 гг. Проверка была проведена по поручению генпрокурора Игоря Краснова перед обращением надзорного ведомства 20 августа в Пресненский райсуд Москвы с иском о конфискации имущества бывшего военного чиновника.

1 июля Иванов был приговорен к 13 годам по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб., а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил ему штраф в размере 100 млн руб. Иванов называл себя невиновным.

