Апелляционный суд признал законным 13-летний срок Тимуру Иванову

Апелляционный суд признал законным 13-летний срок Тимуру ИвановуПриговор бывшему замминистра обороны по делу о растрате вступил в законную силу
Первый апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. В июле Мосгорсуд признал его виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц».
Таким образом, апелляционная инстанция признала законным назначенное Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор второму фигуранту – подчиненному бывшего замминистра Антону Филатову – суд также оставил в силе. Ему было назначено 12,5 года лишения свободы.
Рассмотрение апелляционных жалоб заняло у суда несколько заседаний. Большинство ходатайств защиты суд отклонил. Адвокаты заявили о предвзятости суда. Защитник Мурад Мусаев заявил отвод суду, аргументируя это тем, что суд торопится уложиться в сроки давности: по эпизоду с паромами они истекают в октябре 2025 г., а «Интеркоммерца» – в январе 2026 г. Мусаев настаивал, что такое спешное рассмотрение подрывает принципы справедливого суда и объективного рассмотрения дела. Судебная коллегия в ходатайстве о своем отводе отказала.
В прениях адвокаты просили отменить приговор Мосгорсуда и вынести новый – оправдательный. Иванов, настаивала сторона защиты, не похищал 216 млн руб. из выделенных 900 млн на закупку паромов, а, наоборот, «добросовестно» выполнил государственный заказ. Мусаев также заявил, что «Туринвест сервисиз лимитед», через которую проводились средства для закупки паромов, использовалась фигурантами лишь единожды для выполнения госзаказа. Государственный обвинитель с этим не согласился. По словам прокурора, вина подсудимых была полностью доказана в процессе.
Адвокаты заявили, что обжалуют решение суда в кассации.
Это не единственное уголовное дело против бывшего замминистра. Следствие инкриминирует Иванову получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК) в размере не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. В июне, перед приговором по первому делу, стало известно об еще одном эпизоде предполагаемого взяточничества. По версии следствия, Иванов получил еще 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», выступавшему поставщиком овощной консервации для Минобороны. Учредитель тульского ООО «Проопт», через которое прошли деньги, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Иванов ожидает начала процесса.
Как писали «Ведомости», Генпрокуратура в августе заявила к Иванову и его родственникам гражданский иск об обращении в доход государства их дорогостоящего имущества. Надзорное ведомство утверждает, что нажито оно было коррупционным способом. По оценке Генпрокуратуры, стоимость имущества Иванова – более 1,239 млрд руб., что существенно превышает его официальные доходы за 2016–2024 гг. Надзорный орган просит конфисковать у него земельные участки, автомобили премиум-класса, коллекцию из 44 часов, около 30 картин XIX–XX вв. (в том числе «Портрет обнаженной девушки с кинжалом» Штемберга), редкие книги и другие ценности. Рассмотрение иска назначено на 23 сентября в Пресненском суде Москвы. Адвокаты Иванова в разговоре с «Ведомостями» опровергали доводы прокуратуры, заявленные в иске.