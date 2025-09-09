Апелляционный суд признал законным 13-летний срок Тимуру Иванову

Как писали «Ведомости», Генпрокуратура в августе заявила к Иванову и его родственникам гражданский иск об обращении в доход государства их дорогостоящего имущества. Надзорное ведомство утверждает, что нажито оно было коррупционным способом. По оценке Генпрокуратуры, стоимость имущества Иванова – более 1,239 млрд руб., что существенно превышает его официальные доходы за 2016–2024 гг. Надзорный орган просит конфисковать у него земельные участки, автомобили премиум-класса, коллекцию из 44 часов, около 30 картин XIX–XX вв. (в том числе «Портрет обнаженной девушки с кинжалом» Штемберга), редкие книги и другие ценности. Рассмотрение иска назначено на 23 сентября в Пресненском суде Москвы. Адвокаты Иванова в разговоре с «Ведомостями» опровергали доводы прокуратуры, заявленные в иске.