Путин в полушутку обсуждал с Трампом его выдвижение на Нобелевскую премию
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в полушутку обсуждали выдвижение главы Белого дома на Нобелевскую премию мира. Об этом российский президент сообщил в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы в полушутку обсуждали это. Не нужно забывать, что нобелевский комитет пользуется изначально деньгами, которые Нобель заработал от бизнеса в России», – заявил Путин.
Он также отметил, что при присуждении Нобелевской премии мира нередко учитывались политические соображения, а не реальные заслуги лауреатов. По его словам, в России есть собственные премии за вклад в укрепление мира, жюри которых сохраняет нейтралитет. Кроме того, президент выразил сомнение в значимости Нобелевской премии мира сегодня.
Переговоры Путина, Трампа и Си 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, КНР и России. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Перед трехсторонним саммитом Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, которые продолжались 35–40 минут. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой стал украинский конфликт.