Он также отметил, что при присуждении Нобелевской премии мира нередко учитывались политические соображения, а не реальные заслуги лауреатов. По его словам, в России есть собственные премии за вклад в укрепление мира, жюри которых сохраняет нейтралитет. Кроме того, президент выразил сомнение в значимости Нобелевской премии мира сегодня.