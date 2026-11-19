В Москве простились с бывшим министром печати РФ Полтораниным
В Москве простились с бывшим министром печати РФ Михаилом Полтораниным. Его похоронили на кладбище деревни Губцево в Новой Москве, сообщило агентство «РИА Новости».
Церемония прощания прошла в траурном зале московской больницы в Коммунарке. Память Полторанина пришли почтить родные и близкие политика.
Экс-министр скончался 16 ноября в больнице. В этом году 22 ноября ему бы исполнилось 87 лет.
Михаил Полторанин родился в 1939 г. в Лениногорске Казахской ССР. Он работал корреспондентом различных изданий, включая «Правду». В разные годы был главным редактором «Московской правды», министром печати и массовой информации, зампредседателя правительства РФ. Полторанин также был главой спецкомиссии по архивам при президенте России, народным депутатом СССР и депутатом Госдумы первого созыва.