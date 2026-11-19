Путин: дискуссия на встрече с Си и Трампом была откровенной и свободной
Дискуссия на трехстороннем саммите в китайском Шэньчжэне была откровенной и свободной, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам встречи.
Он назвал состоявшиеся переговоры очень полезными. По его словам, участники смогли лучше понять друг друга.
«Председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное. Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, в очень откровенном режиме», – подчеркнул Путин.
Путин также отметил, что хотел бы, чтобы трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом имели продолжение.
Переговоры Путина, Трампа и Си 19 ноября стали первой в истории трехсторонней встречей лидеров США, КНР и России. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне.