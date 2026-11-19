«Председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам, представляющим общий взаимный интерес. Это было, пожалуй, самое интересное. Эта дискуссия проходила в абсолютно свободном, в очень откровенном режиме», – подчеркнул Путин.