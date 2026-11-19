Путин: никто не ожидал, что трехсторонняя встреча пройдет так здорово
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи, отметив, что никто не ожидал, что все пройдет так здорово.
«Большое вам спасибо! За организацию – все очень здорово. Мне кажется, даже никто и не ожидал, что все так пройдет», – сказал Путин председателю КНР (кадры опубликовал Кремль).
Первая трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября. Она продолжалась более 1,5 часов. Со стороны России участие в переговорах приняли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Путин в своей речи на переговорах подчеркнул общность интересов России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Си напомнил, что 80 лет назад три державы, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.