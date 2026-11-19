Путин в своей речи на переговорах подчеркнул общность интересов России, КНР и США в борьбе с вызовами современности. Трамп назвал жизненно важным, чтобы США, КНР и Россия сотрудничали в борьбе с угрозой ядерного распространения во всех странах мира. Си напомнил, что 80 лет назад три державы, сражаясь плечом к плечу как несущая опора антифашистского фронта, одержали победу и защитили мирное небо.