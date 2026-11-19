Трамп выразил надежду на конкретные результаты встречи с Путиным и Си
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином позволит добиться конкретных результатов.
«Для меня честь быть здесь с вами и посмотреть, удастся ли нам чего-то добиться», – заявил американский лидер.
19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС началась первая в истории трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. Переговоры проходят в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
Ожидается, что лидеры обсудят международные конфликты, в том числе ситуацию на Украине и вокруг Ирана, вопросы ядерного разоружения и дальнейшее взаимодействие трех держав. Ранее в этот день Путин провел отдельные переговоры с Трампом, которые продолжались около 35–40 минут.