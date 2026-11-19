Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. В ходе мероприятия американский лидер подчеркнул особый характер отношений между США и Китаем, а также назвал Си своим другом. По словам американского лидера, он вместе с Си выступает за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Также президент США отметил, что двум странам удалось справедливо распределить тарифную нагрузку. Переговоры стали третьей встречей лидеров двух стран с 2019 г.