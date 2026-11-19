Си Цзиньпин призвал США действовать правильно в тайваньском вопросе
США должны придерживаться правильной позиции по тайваньскому вопросу и не допускать серьезных осложнений в отношениях с Китаем. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР и выступает за соблюдение принципа «одного Китая». Признание этого принципа является условием установления дипломатических отношений с Китаем.
Трамп и Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. В ходе мероприятия американский лидер подчеркнул особый характер отношений между США и Китаем, а также назвал Си своим другом. По словам американского лидера, он вместе с Си выступает за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив. Также президент США отметил, что двум странам удалось справедливо распределить тарифную нагрузку. Переговоры стали третьей встречей лидеров двух стран с 2019 г.
До этого Трамп встретился с Путиным. Переговоры продолжались 35–40 минут. В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. По его словам, у него с Путиным отличные отношения. Перед переговорами американский лидер похвалил пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой встречи была Украина.
Далее ожидаются трехсторонние переговоры глава главы Белого дома, председателя КНР и президента РФ Владимира Путина. По словам Трампа, это станет историческим событием.