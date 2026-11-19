Эксперты раскрыли схемы обмана детей и подростков в Roblox
Специалисты компании F6 выявили шесть распространенных схем мошенничества в онлайн-игре Roblox, направленных на кражу аккаунтов и внутриигровых ценностей. Злоумышленники используют поддельные сайты, Telegram-ботов и бесплатные VIP-серверы, следует из исследования компании.
Самой массовой схемой в F6 назвали фишинг. Мошенники создают копии сайта Roblox и распространяют ссылки через игровые чаты, Discord и комментарии блогеров. По оценкам участников теневого рынка, около 20% таких атак оказываются успешными.
Другая схема предполагает создание Telegram-каналов с раздачей игровых предметов. Сначала злоумышленники действительно дарят пользователям недорогие ценности, собирают положительные отзывы, а затем подменяют безопасные ссылки на мошеннические.
Для кражи данных применяются и Telegram-боты, предлагающие взломать чужой аккаунт. Пользователя убеждают передать данные собственной сессии, после чего доступ к его профилю получают мошенники. В других случаях жертву просят самостоятельно выгрузить технический файл браузера или выполнить вредоносный код.
Еще одна схема рассчитана на детей от восьми до 14 лет. Под предлогом бесплатного доступа к VIP-серверу злоумышленники похищают ценные игровые предметы во время загрузки персонажа. Кроме того, специалисты обнаружили инструменты, позволяющие мошенникам перехватывать аккаунты, украденные другими преступниками.
В F6 рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные браузера и не устанавливать сторонние программы. При подозрении на взлом следует завершить активные сеансы и обратиться в поддержку платформы.
12 ноября F6 предупредила о распространении трояна WebRAT под видом бесплатного VPN для Discord и приложения для Roblox. Программа позволяет похищать пароли и получать удаленный доступ к устройствам.