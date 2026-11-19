Еще одна схема рассчитана на детей от восьми до 14 лет. Под предлогом бесплатного доступа к VIP-серверу злоумышленники похищают ценные игровые предметы во время загрузки персонажа. Кроме того, специалисты обнаружили инструменты, позволяющие мошенникам перехватывать аккаунты, украденные другими преступниками.