Путин провел встречу с лидером Южной Кореи на саммите АТЭС
Президенты России Владимир Путин и лидер Южной Кореи и Ли Чжэ Мен провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на источник в Сеуле.
По словам собеседника агентства, Ли и Путин договорились продолжать сотрудничество, «где это возможно», работая над ослаблением напряженности на Корейском полуострове. Их встреча состоялась после приветственного ужина, устроенного председателем КНР Си Цзиньпином в первый день саммита АТЭС, и продолжалась около 10 минут. Подчеркивается, что это первая личная встреча Ли с Путиным с момента его вступления в должность в июне 2025 г.
19 ноября состоится трехсторонняя встреча лидеров России, США и КНР Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. 18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. Также 19 ноября они совместно выступили на форуме АТЭС.