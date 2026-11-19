По словам собеседника агентства, Ли и Путин договорились продолжать сотрудничество, «где это возможно», работая над ослаблением напряженности на Корейском полуострове. Их встреча состоялась после приветственного ужина, устроенного председателем КНР Си Цзиньпином в первый день саммита АТЭС, и продолжалась около 10 минут. Подчеркивается, что это первая личная встреча Ли с Путиным с момента его вступления в должность в июне 2025 г.