Трамп: встреча с Путиным заложила основу для саммита лидеров трех держав
Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС заложила основу для предстоящего успешного саммита РФ, США и Китая. Об этом заявил глава Белого дома на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
«Я с нетерпением жду этой [трехсторонней] встречи. Мы только что провели небольшую встречу с президентом Путиным, чтобы заложить основу. Я думаю, что у нас, возможно, получится успешная встреча», – сказал Трамп.
19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Со стороны РФ участие в переговорах приняли помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны на встрече присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
18 ноября на полях саммита АТЭС прошла двусторонняя встреча Путина и Си Цзиньпина. Техсторонняя встреча Путина, Трампа и Си запланирована на 14:30 19 ноября по местному времени (9:30 мск).