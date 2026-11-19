Российский лидер обратил внимание на кардинальное изменение структуры внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваются передовые отрасли: цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика. За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%.