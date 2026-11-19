Путин: Россия уверенно входит в число ведущих экономик мира
По паритету покупательной способности Россия уверенно входит в число ведущих экономик мира. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
По его словам, торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность российских поставок.
«Россия стремится оставаться открытой миру и одновременно усиливать свой экономический потенциал. В этих целях продолжаем осуществлять у себя в стране фундаментальные реформы, совершенствовать промышленную базу, технологические возможности, контролировать инфляцию», – сказал Путин.
Российский лидер обратил внимание на кардинальное изменение структуры внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваются передовые отрасли: цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика. За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС заявил, что требуется устранить барьеры для торговли и инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.