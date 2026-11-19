В США издали экстренное распоряжение из-за риска перебоев с электроэнергией
Министр энергетики США Крис Райт издал распоряжение для снижения риска перебоев с электроснабжением в среднеатлантическом регионе страны, сообщили в американском Минэнерго.
«Дефицит электроэнергии, затрагивающий 65 млн американцев, просто недопустим. Предыдущие распоряжения в среднеатлантическом регионе помогли обеспечить бесперебойное электроснабжение, и я уверен, что нынешнее решение позволит добиться того же в ближайшие месяцы», – заявил Райт.
По его словам, распоряжение направлено на повышение надежности электросетей и обеспечение жителей региона доступной и стабильной электроэнергией независимо от погодных условий.
18 ноября CBS News писало, что американцы начали массово скупать генераторы и товары первой необходимости на фоне серии технологических сбоев в США. .
В последние дни в США произошла серия масштабных технических сбоев, затронувших сервисы Microsoft, банковские системы и авиационную инфраструктуру. Как отмечает CBS News, эти происшествия вызвали опасения американцев по поводу возможной масштабной кибератаки.