«Дефицит электроэнергии, затрагивающий 65 млн американцев, просто недопустим. Предыдущие распоряжения в среднеатлантическом регионе помогли обеспечить бесперебойное электроснабжение, и я уверен, что нынешнее решение позволит добиться того же в ближайшие месяцы», – заявил Райт.