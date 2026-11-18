США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщил Associated Press.
По словам Хегсета, соглашение предусматривает восстановление военных связей между двумя странами, в том числе в области подготовки военнослужащих и обмена разведывательной информацией. О заключении соглашения он объявил во время визита в Венесуэлу, где встретился с представителями временного руководства страны.
Глава Пентагона заявил, что после захвата экс-президента Николаса Мадуро американскими военными в январе Венесуэла «превратилась из нашей самой агрессивной региональной угрозы в партнера, готового сотрудничать в сфере безопасности».
Хегсет также высоко оценил взаимодействие с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, которое позволило стабилизировать ситуацию в стране и бороться с «наркотеррористами». Родригес, в свою очередь, выразила надежду на развитие военно-технического сотрудничества с США.
18 ноября президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу новым приобретением Вашингтона и заявил о намерении наращивать поставки американских энергоносителей союзникам в Тихоокеанском регионе.