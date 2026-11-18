По словам Хегсета, соглашение предусматривает восстановление военных связей между двумя странами, в том числе в области подготовки военнослужащих и обмена разведывательной информацией. О заключении соглашения он объявил во время визита в Венесуэлу, где встретился с представителями временного руководства страны.