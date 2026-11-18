Трамп назвал Венесуэлу новым приобретением США
Президент США Дональд Трамп назвал Венесуэлу новым приобретением Вашингтона и заявил о намерении наращивать поставки американских энергоносителей союзникам в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Выступая на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Маниле, Трамп заявил, что США располагают большими энергетическими ресурсами, чем любая другая страна. Он также сравнил американские возможности с совокупными показателями России и Саудовской Аравии, добавив к ним Венесуэлу.
Говоря о Венесуэле, американский лидер назвал ее приобретением США, независимо от отношения к этому других государств. Он также упомянул январскую операцию по свержению бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявив, что противостояние длилось 48 минут.
По данным Bloomberg, после отстранения Мадуро США получили контроль над значительной частью нефтяных ресурсов Венесуэлы. Поддерживаемая американскими властями компания Blue Energy Partners, работающая в нефтяном секторе страны, намерена более чем вдвое увеличить добычу в течение двух лет.
Кроме того, Трамп сообщил о планах строительства крупного трубопровода на Аляске для экспорта доступных энергоносителей союзникам в Тихоокеанском регионе. Он назвал Филиппины потенциальным партнером этого проекта. Американский президент также заявил о готовности сотрудничать с Манилой в сфере атомной энергетики. По его словам, использование американских технологий в первом современном ядерном проекте Филиппин могло бы укрепить двусторонние отношения.
13 октября пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария заявила, что США получили контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти Венесуэлы. По ее словам, президент Трамп заключил «крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории».
1 октября Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы. Американский лидер также заявил, что Вашингтон получает значительные объемы венесуэльской нефти, и охарактеризовал отношения с Каракасом как хорошие.