Кроме того, Трамп сообщил о планах строительства крупного трубопровода на Аляске для экспорта доступных энергоносителей союзникам в Тихоокеанском регионе. Он назвал Филиппины потенциальным партнером этого проекта. Американский президент также заявил о готовности сотрудничать с Манилой в сфере атомной энергетики. По его словам, использование американских технологий в первом современном ядерном проекте Филиппин могло бы укрепить двусторонние отношения.