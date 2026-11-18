«Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и я не слышал его ни от одного россиянина», – сказал Стубб (цитата по «РИА Новости»).