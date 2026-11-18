Стубб опроверг публикации о якобы требованиях России выхода Финляндии из НАТО
Сообщения немецкой прессы о якобы требованиях со стороны России о выходе Хельсинки из НАТО не нужно воспринимать всерьез. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает газета Ilta-Sanomat.
«Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и я не слышал его ни от одного россиянина», – сказал Стубб (цитата по «РИА Новости»).
Финляндия является участником НАТО с 2023 г. и намерена оставаться в нем до окончания существования альянса. Россия никогда не оспаривала это, добавил финский президент.
На минувшей неделе Bild со ссылкой на источники писал, что Москва якобы предложила выход Финляндии из НАТО и отказ альянса от баз в странах Прибалтики. 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не выдвигала требований по поводу выхода действующих членов НАТО, в том числе Финляндии, из альянса.