План по отбору граждан на военную службу по контракту в 2026 г. выполнен на 89,3%, а план комплектования войск беспилотных систем – на 98,7%. Об этом заявил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Его слова передает ТАСС.