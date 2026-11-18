Горемыкин: план по отбору на военную службу по контракту выполнен на 89,3%
План по отбору граждан на военную службу по контракту в 2026 г. выполнен на 89,3%, а план комплектования войск беспилотных систем – на 98,7%. Об этом заявил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Его слова передает ТАСС.
По словам Горемыкина, основную роль в комплектовании Вооруженных сил играют пункты отбора на контрактную службу. Сейчас в России действуют 96 таких пунктов, расположенных в административных центрах 87 субъектов РФ.
Замминистра отметил, что сеть пунктов отбора постоянно развивается. Они оснащены необходимым оборудованием, а также мобильными комплексами для работы с гражданами в населенных пунктах, удаленных от региональных административных центров.
Как сообщал зампред Совбеза Дмитрий Медведев 28 июля, за первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек.
5 августа мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что Москва отправила в зону проведения спецоперации более 100 000 добровольцев.