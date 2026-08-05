Собянин: из Москвы ушло на фронт более 100 000 добровольцев

Ранее, в августе 2025 г., Собянин сообщал, что в зоне СВО находятся около 90 000 жителей столицы. В августе 2024 г. он заявлял, что в том году в зону спецоперации по контракту направят 23 000 человек из Москвы. Тогда же мэр называл столицу лидером по набору добровольцев. Москва оказывает значительную помощь Минобороны, включая производство и бесплатную поставку дронов, а также поддержку систем ПВО.