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Собянин: из Москвы ушло на фронт более 100 000 добровольцев

Ведомости

Москва отправила в зону проведения специальной военной операции более 100 000 добровольцев, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По его словам, Москва также активно помогает оснащению армии материально-техническими средствами.

«Кроме того, мы активно помогаем оснащению материальными, техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленно-оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства», – сказал Собянин. Столица, по его словам, выпускает медицинское оборудование, фармпрепараты и микроэлектронику. Миллионы горожан также отправляют гуманитарную помощь бойцам.

Собянин отметил важность медицинской и социальной помощи военным. В Москве развернута сеть госпиталей, где прошли лечение тысячи бойцов со всей России, а также крупнейший реабилитационный центр. «Это очень важное направление. Москва всегда была лидером в этом вопросе и продолжает оказывать помощь не только москвичам, но и всем ребятам, которые в этом нуждаются», – подчеркнул мэр.

Ранее, в августе 2025 г., Собянин сообщал, что в зоне СВО находятся около 90 000 жителей столицы. В августе 2024 г. он заявлял, что в том году в зону спецоперации по контракту направят 23 000 человек из Москвы. Тогда же мэр называл столицу лидером по набору добровольцев. Москва оказывает значительную помощь Минобороны, включая производство и бесплатную поставку дронов, а также поддержку систем ПВО.

Как сообщал зампред Совбеза Дмитрий Медведев 28 июля, за первые шесть месяцев текущего года контракт о прохождении военной службы заключили около 200 000 человек.

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