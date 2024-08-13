В зону спецоперации из Москвы направят 23 000 контрактников
В этом году в зону спецоперации по контракту направят 23 000 человек из Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 000, в первую волну контрактации 21 000 и в этом году во вторую волну контрактации уйдут еще 23 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва является лидером по набору добровольцев.
В июле стало известно, что с начала года порядка 190 000 россиян заключили контракты с Минобороны. По данным ведомства, средний темп набора в сутки стабилен и составляет около 1000 человек. До этого президент России Владимир Путин сообщал, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих.
31 июля глава России подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военнослужащим, которые с 1 августа и до конца текущего года подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. Путин также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта.
23 июля Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу.