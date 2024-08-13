В зону спецоперации из Москвы направят 23 000 контрактников

«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 000, в первую волну контрактации 21 000 и в этом году во вторую волну контрактации уйдут еще 23 000 человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Москва является лидером по набору добровольцев.