Правительство утвердило порядок предоставления выплат за контракт с Минобороны
Правительство России утвердило порядок предоставления выплат за подписание контракта с Минобороны. Это следует из постановления кабмина от 2 августа.
«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», – говорится в документе.
31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации.
До подписания документа контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб.
23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу. 29 июля стало известно о повышении единовременной выплаты в Санкт-Петербурге военнослужащим по контракту до 1,8 млн руб.
11 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что контракты с начала года заключили порядка 190 000 россиян. 14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих.