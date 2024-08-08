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Правительство утвердило порядок предоставления выплат за контракт с Минобороны

Ведомости

Правительство России утвердило порядок предоставления выплат за подписание контракта с Минобороны. Это следует из постановления кабмина от 2 августа.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», – говорится в документе.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации. 

До подписания документа контрактникам полагалась федеральная выплата в размере 195 000 руб.

23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу. 29 июля стало известно о повышении единовременной выплаты в Санкт-Петербурге военнослужащим по контракту до 1,8 млн руб.

11 июля пресс-служба Минобороны сообщила, что контракты с начала года заключили порядка 190 000 россиян. 14 июня Путин сообщил, что в зоне спецоперации находится почти 700 000 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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