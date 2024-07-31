Выплата заключившим контракт участникам спецоперации увеличена до 400 000 рублей

29 июля стало известно о повышении единовременной выплаты в Санкт-Петербурге военнослужащим по контракту, ее подняли до 1,8 млн руб. Раньше власти выплачивали на 500 000 меньше. Выплаты повышались дважды летом 2024 г. В июне ее также поднимали с 1,2 млн до 1,5 млн руб.