Выплата заключившим контракт участникам спецоперации увеличена до 400 000 рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации.
Путин также рекомендовал региональным властям единовременно выплачивать не менее 400 000 руб. за заключение контракта. Сейчас за подписание контракта предусмотрена федеральная выплата в размере 195 000 руб.
23 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об установлении единовременной выплаты в 1,9 млн руб. военнослужащим, отобранным городским пунктом отбора на военную службу по контракту с 23 июля 2024 г.
29 июля стало известно о повышении единовременной выплаты в Санкт-Петербурге военнослужащим по контракту, ее подняли до 1,8 млн руб. Раньше власти выплачивали на 500 000 меньше. Выплаты повышались дважды летом 2024 г. В июне ее также поднимали с 1,2 млн до 1,5 млн руб.