Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,185+0,94%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 476,23-1,46%RTSI968,34-1,46%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,1+0,2%
Главная / Политика /

Шойгу: пока мы едины, мы непобедимы

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал единство народов России основой силы страны. Об этом он заявил в ходе Международной недели «Народы России», которая открылась в Москве.

«Мы, с одной стороны, многообразны, с другой стороны, – едины. Ну а пока мы едины, мы непобедимы», – подчеркнул Шойгу.

Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября и приурочена ко Дню народного единства. По данным Совбеза РФ, в мероприятиях примут участие представители органов власти, общественных организаций, научного и культурного сообщества, а также около 50 представителей из 35 зарубежных стран. Программа включает около 50 дискуссий, посвященных межнациональным отношениям, сохранению исторической памяти и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

1 ноября стало известно, что президент Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. В его графике на ближайшие дни также запланированы традиционные мероприятия ко Дню народного единства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её