Шойгу: пока мы едины, мы непобедимы
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал единство народов России основой силы страны. Об этом он заявил в ходе Международной недели «Народы России», которая открылась в Москве.
«Мы, с одной стороны, многообразны, с другой стороны, – едины. Ну а пока мы едины, мы непобедимы», – подчеркнул Шойгу.
Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября и приурочена ко Дню народного единства. По данным Совбеза РФ, в мероприятиях примут участие представители органов власти, общественных организаций, научного и культурного сообщества, а также около 50 представителей из 35 зарубежных стран. Программа включает около 50 дискуссий, посвященных межнациональным отношениям, сохранению исторической памяти и культурно-гуманитарному сотрудничеству.
1 ноября стало известно, что президент Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям. В его графике на ближайшие дни также запланированы традиционные мероприятия ко Дню народного единства.