Шойгу: пока мы едины, мы непобедимы

Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября и приурочена ко Дню народного единства. По данным Совбеза РФ, в мероприятиях примут участие представители органов власти, общественных организаций, научного и культурного сообщества, а также около 50 представителей из 35 зарубежных стран. Программа включает около 50 дискуссий, посвященных межнациональным отношениям, сохранению исторической памяти и культурно-гуманитарному сотрудничеству.