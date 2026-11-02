МИД РФ: Запад вряд ли отменит санкции даже при урегулировании на Украине
Западные страны, вероятно, не снимут санкции с России даже в случае подвижек в урегулировании конфликта на Украине в ближайшей перспективе.Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на пленарном заседании форума «ВЭД 2026: Глобальный Юг: партнерство на доверии как драйвер многополярного роста».
Биричевский подчеркнул, что Россия не обращается к другим странам с просьбами об отмене ограничений и не намерена обменивать на это какие-либо решения. По его словам, позиция ряда европейских государств в отношении Москвы носит долгосрочный характер.
«А такая твердолобая русофобская позиция многих европейских государств никуда не денется. Она долгосрочная», – добавил представитель МИДа (цитата по «РИА Новости»).
26 октября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на введенные против нее более 30 000 санкций. По его словам, санкции негативно влияют на благосостояние населения разных стран, уровень жизни и мировую продовольственную безопасность.
14 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что против России введено 35 480 санкций. По его оценке, ограничения наносят ущерб прежде всего европейским государствам, а также США и другим странам, участвующим в санкционной политике.