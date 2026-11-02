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Якубович внесен в базу ГУР Украины

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российского телеведущего Леонида Якубовича включили в базу Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины War & Sanctions. Одним из оснований стала предполагаемая поддержка российских военнослужащих через телепрограмму «Поле чудес». Об этом свидетельствует карточка телеведущего на сайте украинской разведки.

По утверждению составителей базы, Якубович использует программу «Поле чудес» для демонстрации поддержки российских военных. В частности, в выпусках участвуют военнослужащие, которые дарят ведущему различные предметы, включая сбитые беспилотники, макеты танков и огнеметной системы «Солнцепек».

30 октября в базу ГУР включили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов. Среди них оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Илья Авербух. Основаниями украинская разведка назвала поддержку российской политики, посещение Крыма и участие в мероприятиях для семей военнослужащих.

28 октября стало известно, что в базе ГУР оказались хоккеист Александр Овечкин и еще четыре российских спортсмена. В список также вошли Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов.

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