Якубович внесен в базу ГУР Украины

30 октября в базу ГУР включили двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и еще восемь российских фигуристов. Среди них оказались олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Илья Авербух. Основаниями украинская разведка назвала поддержку российской политики, посещение Крыма и участие в мероприятиях для семей военнослужащих.