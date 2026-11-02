Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,181+0,91%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 477,86-1,4%RTSI968,98-1,4%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,11+0,2%
Главная / Бизнес /

Глава ADNOC сообщил о рекордном сокращении запасов дизеля в мире

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Запасы дизельного топлива на некоторых мировых рынках достигли минимального уровня за последние 35 лет для этого времени года. Об этом сообщил генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер на конференции ADIPEC 2026.

По его словам, сокращение запасов связано с нарушением судоходства в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд рынков столкнулся с нехваткой поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Аль-Джабер отметил, что с момента нарушения судоходства из мировых запасов было изъято почти 1 млрд баррелей нефти. Одновременно расходы на логистику выросли до 30% от стоимости барреля. До начала конфликта с Ираном этот показатель составлял около 5%.

16 октября глава азиатского подразделения Vitol Group Киран Галлахер заявил, что рост экспорта нефти через Ормузский пролив не приводит к увеличению производства высокосернистого мазута (HSFO), что усугубляет дефицит на этом рынке и способствует подорожанию судового топлива. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки мазута из Персидского залива, включая Иран, на 800 000 т в месяц.

6 октября гендиректор крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди сообщил, что запасы нефти, которые западные страны могли использовать для покрытия дефицита на рынке, исчерпаны. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её