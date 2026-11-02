Глава ADNOC сообщил о рекордном сокращении запасов дизеля в мире
Запасы дизельного топлива на некоторых мировых рынках достигли минимального уровня за последние 35 лет для этого времени года. Об этом сообщил генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер на конференции ADIPEC 2026.
По его словам, сокращение запасов связано с нарушением судоходства в Ормузском проливе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, ряд рынков столкнулся с нехваткой поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Аль-Джабер отметил, что с момента нарушения судоходства из мировых запасов было изъято почти 1 млрд баррелей нефти. Одновременно расходы на логистику выросли до 30% от стоимости барреля. До начала конфликта с Ираном этот показатель составлял около 5%.
16 октября глава азиатского подразделения Vitol Group Киран Галлахер заявил, что рост экспорта нефти через Ормузский пролив не приводит к увеличению производства высокосернистого мазута (HSFO), что усугубляет дефицит на этом рынке и способствует подорожанию судового топлива. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки мазута из Персидского залива, включая Иран, на 800 000 т в месяц.
6 октября гендиректор крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди сообщил, что запасы нефти, которые западные страны могли использовать для покрытия дефицита на рынке, исчерпаны.