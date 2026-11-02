Глава ADNOC сообщил о рекордном сокращении запасов дизеля в мире

16 октября глава азиатского подразделения Vitol Group Киран Галлахер заявил, что рост экспорта нефти через Ормузский пролив не приводит к увеличению производства высокосернистого мазута (HSFO), что усугубляет дефицит на этом рынке и способствует подорожанию судового топлива. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки мазута из Персидского залива, включая Иран, на 800 000 т в месяц.