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Глава Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

Анна Виноградова

Запасы нефти, которые западные страны могли использовать для покрытия дефицита на рынке, исчерпаны. Об этом заявил гендиректор крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди на Energy Intelligence Forum в Лондоне, передает Bloomberg.

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Мы исчерпали доступные запасы», – сказал Харди. По его словам, рынок нефтепродуктов при этом остается «очень, очень дефицитным», и такая ситуация, вероятно, сохранится еще некоторое время по мере прохождения зимы.

5 октября глава Saudi Aramco Амин Насер заявил о «пугающе низком» уровне мировых резервов нефти. Он предупредил, что давление на рынки нефти и нефтепродуктов будет усиливаться, пока Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства.

По данным Energy Aspects, которые приводил Bloomberg, общемировые запасы нефти к началу октября сократились примерно до 4,3 млрд баррелей, потеряв более 400 млн баррелей с марта. При этом восстановление поставок с Ближнего Востока пока не устранило глобальный дефицит нефтепродуктов, в частности дизельного топлива.

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