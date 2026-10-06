Глава Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

«На Западе больше нет запасов, которые можно было бы использовать. Мы исчерпали доступные запасы», – сказал Харди. По его словам, рынок нефтепродуктов при этом остается «очень, очень дефицитным», и такая ситуация, вероятно, сохранится еще некоторое время по мере прохождения зимы.