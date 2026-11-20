Дания решила выслать российского военного атташе
Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала покинуть страну в течение семи дней. Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен на совместной пресс-конференции с министром юстиции Николаем Вамменом.
«Речь идет о том, чтобы послать сигнал <...> Самый сильный ответ, который может дать Дания, – это не отступать и поддерживать Украину», – заявил Расмуссен (цитата по датской газете Ekstra Bladet).
Решение принято на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой. Расмуссен также дополнил, что посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД для беседы.
30 сентября в МИД России вызвали посла Дании Рольфа Холмбое. Ему заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями вертолета датских ВВС в отношении российского корвета Балтийского флота.