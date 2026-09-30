В МИД России вызвали посла Дании из-за инцидента с вертолетом датских ВВС

Вертолет ВВС Дании типа «Fennec» 14 сентября завис на высоте 50 м над российским корветом «Сообразительный». По данным МИДа, это представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски столкновения и привести к помехам в работе корабельного оборудования. Все предупреждения российской стороны были проигнорированы. Чтобы привлечь внимание, с борта корабля выпустили две сигнальные ракеты в сторону, противоположную от вертолета, после чего он покинул район.