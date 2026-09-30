В МИД России вызвали посла Дании из-за инцидента с вертолетом датских ВВС

В МИД России вызвали посла Дании из-за инцидента с вертолетом датских ВВСДипведомство заявило решительный протест из-за произошедшего Балтийском море
В МИД России вызвали посла Дании Рольфа Холмбое. Ему заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями вертолета датских ВВС в отношении российского корвета Балтийского флота. Об этом сообщили в министерстве.
Вертолет ВВС Дании типа «Fennec» 14 сентября завис на высоте 50 м над российским корветом «Сообразительный». По данным МИДа, это представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски столкновения и привести к помехам в работе корабельного оборудования. Все предупреждения российской стороны были проигнорированы. Чтобы привлечь внимание, с борта корабля выпустили две сигнальные ракеты в сторону, противоположную от вертолета, после чего он покинул район.
Холмбое заявили, что Россия расценила маневры датского вертолета как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. МИД акцентировал, что обвинения, выдвинутые Копенгагеном в сторону Москвы, не выдерживают никакой критики. В условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе из-за возросшей военной активности НАТО повторение подобных действий чревато эскалацией и рисками возникновения серьезного инцидента.
15 сентября МИД Дании вызвал российского посла. Вооруженные силы страны на официальном сайте заявили, что один из вертолетов ВВС «был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами в связи с фотосъемкой российского фрегата в водах у Гедсера».