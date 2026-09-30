Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL972+0,25%CNY Бирж.12,372-0,77%IMOEX2 266,76+0,18%RTSI854,58+1,22%RGBI111,21+0,06%RGBITR762,9+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В МИД России вызвали посла Дании из-за инцидента с вертолетом датских ВВС

Дипведомство заявило решительный протест из-за произошедшего Балтийском море
Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В МИД России вызвали посла Дании Рольфа Холмбое. Ему заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями вертолета датских ВВС в отношении российского корвета Балтийского флота. Об этом сообщили в министерстве.

Вертолет ВВС Дании типа «Fennec» 14 сентября завис на высоте 50 м над российским корветом «Сообразительный». По данным МИДа, это представляло реальную угрозу безопасности мореплавания, могло создать риски столкновения и привести к помехам в работе корабельного оборудования. Все предупреждения российской стороны были проигнорированы. Чтобы привлечь внимание, с борта корабля выпустили две сигнальные ракеты в сторону, противоположную от вертолета, после чего он покинул район.

Холмбое заявили, что Россия расценила маневры датского вертолета как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. МИД акцентировал, что обвинения, выдвинутые Копенгагеном в сторону Москвы, не выдерживают никакой критики. В условиях повышенной напряженности в Балтийском регионе из-за возросшей военной активности НАТО повторение подобных действий чревато эскалацией и рисками возникновения серьезного инцидента.

15 сентября МИД Дании вызвал российского посла. Вооруженные силы страны на официальном сайте заявили, что один из вертолетов ВВС «был обстрелян так называемыми сигнальными ракетами в связи с фотосъемкой российского фрегата в водах у Гедсера».

Читайте также:Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации ВВС Дании
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте