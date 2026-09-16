Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации ВВС Дании
Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за действия при предотвращении провокации со стороны вертолета ВВС Дании в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
14 сентября военнослужащие обнаружили воздушную цель и идентифицировали ее как вертолет Fennec ВВС Дании. По данным российского ведомства, воздушное судно следовало курсом на сближение с российским боевым кораблем и не отвечало на вызовы по международному каналу связи.
Для предотвращения дальнейшего сближения командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты. После этого датский вертолет покинул район нахождения российского корабля.
15 августа Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации. Командующий группировкой Петр Болгарев доложил о результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений. Группировка летом установила контроль над 19 населенными пунктами в зоне спецоперации, активно уплотняет радиолокационное поле и наращивает средства обнаружения и поражения беспилотников и ракет ВСУ. По итогам встречи министр вручил Георгиевскую ленту одному из соединений группировки войск «Восток», удостоенному почетного звания «гвардейский», а также наградил военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач.