Белоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации ВВС Дании

15 августа Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации. Командующий группировкой Петр Болгарев доложил о результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений. Группировка летом установила контроль над 19 населенными пунктами в зоне спецоперации, активно уплотняет радиолокационное поле и наращивает средства обнаружения и поражения беспилотников и ракет ВСУ. По итогам встречи министр вручил Георгиевскую ленту одному из соединений группировки войск «Восток», удостоенному почетного звания «гвардейский», а также наградил военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач.