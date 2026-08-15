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Войска «Востока» отчитались Белоусову о боевой работе в зоне спецоперации

Министр обороны посетил командный пункт группировки
Ася Султанова
Savitsky Vadim / TASS
Savitsky Vadim / TASS

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой «Восток» в зоне спецоперации. На командном пункте он заслушал доклады.

Командующий группировкой Петр Болгарев доложил о результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений. «Ведомости» собрали основные тезисы из заявлений военных.

Группировка «Восток» летом установила контроль над 19 населенными пунктами в зоне спецоперации.

Военное формирование активно уплотняет радиолокационное поле и наращивает средства обнаружения и поражения беспилотников и ракет ВСУ.

Идет создание единой информационной среды, позволяющей отображать данные со всех РЛС в общей системе.

Разработанный программно-аппаратный комплекс выводит радиолокационную обстановку в реальном времени, что автоматизирует борьбу с БПЛА и повышает эффективность их уничтожения.

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Политика / Армия и спецслужбы

Увеличение поставок современных ударных и разведывательных дронов позволило усилить огневое воздействие на ВСУ и вести непрерывную разведку на всех направлениях.

По поручению министра создан аналитический центр для обобщения опыта применения беспилотников в разных условиях и оптимизации тактики, что вместе с подготовкой расчетов повысило результативность их применения.

Белоусов вручил Георгиевскую ленту одному из соединений группировки войск «Восток», удостоенному почетного звания «гвардейский». Министр обороны также наградил военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач.

27 июля группировка войск «Восток» взяла под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области, 22 июля – село Благодатное в Запорожской, 19 июля подразделения установили контроль над Вольным в Днепропетровской области.