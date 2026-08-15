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Российские БПЛА нанесли удары по портам Южный, Одесса и Измаил

Ведомости

Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны в Max.

Вечером 14 августа поражен склад с ГСМ в порту Южный, а также патрульный катер в порту Одесса. Ночью 15 августа удары пришлись по инфраструктуре порта Измаил, использовавшейся для нужд ВСУ, и складу с военной техникой ВСУ в Одессе.

Атаки на украинские порты и логистические объекты остаются частью систематической работы российских военных по перекрытию поставок вооружений и топлива для украинской армии. Минобороны РФ регулярно сообщает о таких ударах, подчеркивая, что они наносятся по объектам военной инфраструктуры.

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