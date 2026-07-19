ВС РФ взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области

Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД2», восемь управляемых авиабомб. Уничтожены реактивный снаряд HIMARS и 678 беспилотников над российскими регионами. Военные поразили места сборки и хранения дронов, которые используются ВСУ, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.