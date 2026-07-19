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ВС РФ взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области

Ведомости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Контроль был установлен в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Ведомство подчеркнуло, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД2», восемь управляемых авиабомб. Уничтожены реактивный снаряд HIMARS и 678 беспилотников над российскими регионами. Военные поразили места сборки и хранения дронов, которые используются ВСУ, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

7 июля подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. До этого Минобороны также заявляло о переходе под контроль российской армии населенного пункта Василевка в Донецкой народной республике. Этого удалось достичь в результате действий подразделения группировки войск «Центр». 

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