ВС РФ взяли под контроль село Вольное в Днепропетровской области
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Контроль был установлен в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Ведомство подчеркнуло, что военнослужащие продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.
Кроме того, силы ПВО в течение суток сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД2», восемь управляемых авиабомб. Уничтожены реактивный снаряд HIMARS и 678 беспилотников над российскими регионами. Военные поразили места сборки и хранения дронов, которые используются ВСУ, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
7 июля подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. До этого Минобороны также заявляло о переходе под контроль российской армии населенного пункта Василевка в Донецкой народной республике. Этого удалось достичь в результате действий подразделения группировки войск «Центр».