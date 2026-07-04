ВС РФ взяли под контроль Василевку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Василевка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в населенном пункте Красный Лиман ДНР войска РФ проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе потери противника составили до 20 военнослужащих, один бронеавтомобиль HMMWV американского производства, два пикапа и три роботизированных комплекса с дистанционным управлением.
3 июля российские военные установили контроль в Константиновке. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, Константиновка является «ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации».
3 июля российская армия установила контроль над селом Александровка Днепропетровской области, 2 июля сообщалось о взятии Пискуновки в ДНР. 1 июля Минобороны информировало о переходе под контроль российских войск села Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области.