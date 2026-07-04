ВС РФ взяли под контроль Василевку в ДНР

В ведомстве отметили, что в населенном пункте Красный Лиман ДНР войска РФ проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе потери противника составили до 20 военнослужащих, один бронеавтомобиль HMMWV американского производства, два пикапа и три роботизированных комплекса с дистанционным управлением.