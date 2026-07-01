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ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

Ведомости

Армия России установила контроль над селами Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинское было освобождено подразделениями группировки войск «Север», Копани – военнослужащими «Востока».

30 июня военное ведомство сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также села Лесное и Ровное в Запорожской области. Борьбу за Малиновку вели военные «Южной» группировки, а Ровное и Лесное отбили войска группировки «Восток».

29 июня в Минобороны заявляли о переходе под контроль российских войск села Богодаровка в Днепропетровской области. Населенный пункт был занят подразделениями «Востока».

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