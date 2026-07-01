ВС РФ взяли под контроль два села в Харьковской и Запорожской областях

30 июня военное ведомство сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также села Лесное и Ровное в Запорожской области. Борьбу за Малиновку вели военные «Южной» группировки, а Ровное и Лесное отбили войска группировки «Восток».