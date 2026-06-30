ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

28 июня министерство сообщало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. 27 июня Минобороны объявило о взятии под контроль населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области. А 24 июня российское военное ведомство также сообщало, что подразделения группировки войск «Север» заняли поселок Иволжанское в Сумской области.