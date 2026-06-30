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Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Ведомости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также села Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, борьбу за Малиновку вели военные «Южной» группировки, а за Ровное и Лесное боролись войска группировки «Восток».

29 июня в военном ведомстве заявляли о переходе под контроль российских войск села Богодаровка в Днепропетровской области. По данным Минобороны, населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Восток», которые продвинулись в глубину обороны противника.

28 июня министерство сообщало, что подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. 27 июня Минобороны объявило о взятии под контроль населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области. А 24 июня российское военное ведомство также сообщало, что подразделения группировки войск «Север» заняли поселок Иволжанское в Сумской области.

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