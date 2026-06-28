ВС РФ взяли под контроль села Писанцы и Новоселовка
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
В Константиновке Донецкой народной республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск активно наступают на всех направлениях. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп противника. За минувшие сутки освобождено 26 зданий.
27 июня подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
24 июня подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над поселком Иволжанское в Сумской области.