Группировка «Север» взяла под контроль поселок Иволжанское в Сумской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что армия России и профильные ведомства в постоянном режиме занимаются минимизацией последствий ударов по объектам на территории страны. По словам Пескова, соответствующая задача поставлена президентом российского государства Владимиром Путиным и находится в числе приоритетных.