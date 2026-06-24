Группировка «Север» взяла под контроль поселок Иволжанское в Сумской области
Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над поселком Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве заявили, что населенный пункт перешел под контроль российских сил в ходе выполнения боевых задач на сумском направлении. Это позволит укрепить позиции российских подразделений группировки «Север» и расширить возможности для обеспечения безопасности приграничных территорий.
24 июня российские военные нанесли удар по украинской газораспределительной подстанции в районе населенного пункта Люцерна Запорожской области. Подстанция была атакована с помощью беспилотников «Герань». Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ продолжают поражать объекты, обеспечивающие энергией предприятия Украины, которые обслуживают военно-промышленный комплекс страны.
За ночь 24 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что армия России и профильные ведомства в постоянном режиме занимаются минимизацией последствий ударов по объектам на территории страны. По словам Пескова, соответствующая задача поставлена президентом российского государства Владимиром Путиным и находится в числе приоритетных.