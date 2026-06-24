Силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Геленджика, Орска, Сочи, столичной авиагавани «Внуково».
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении одного беспилотника на подлете к Москве. По словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, силы ПВО сбили несколько беспилотников над промышленным предприятием в областном центре.