Песков: ВС России круглосуточно работают для снижения последствий атак ВСУ

23 июня Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. По словам президента, неудачи на поле боя киевский режим компенсирует ударами по гражданским объектам, инфраструктуре, стремится сорвать туристический сезон. Он добавил, что основная задача по купированию этих угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах, однако правительству и министерствам необходимо также принимать меры. Он поручил сделать доклад по этому вопросу зампредов правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина.