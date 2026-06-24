Песков: ВС России круглосуточно работают для снижения последствий атак ВСУ
Российские военные и профильные ведомства в постоянном режиме занимаются минимизацией последствий ударов по объектам на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, соответствующая задача поставлена президентом российского государства Владимиром Путиным и находится в числе приоритетных.
«Киевский режим огрызается, как может, огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры», – сказал он.
23 июня Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. По словам президента, неудачи на поле боя киевский режим компенсирует ударами по гражданским объектам, инфраструктуре, стремится сорвать туристический сезон. Он добавил, что основная задача по купированию этих угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах, однако правительству и министерствам необходимо также принимать меры. Он поручил сделать доклад по этому вопросу зампредов правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина.
21 июня Следком возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с массированной атакой ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Керченского полуострова, во время которой погибли пять человек и 29 получили ранения.