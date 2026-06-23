Путин поручил минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру
Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на инфраструктуру. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
По словам президента, неудачи на поле боя киевский режим компенсирует ударами по гражданским объектам, инфраструктуре, стремится сорвать туристический сезон. «Об этом они прямо говорят нам по разным каналам», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что основная задача по купированию этих угроз лежит на Минобороны и других силовых ведомствах, однако правительству и министерствам необходимо также принять меры, чтобы минимизировать и свести к нулю последствия таких действий.
Он поручил сделать доклад по этому вопросу зампредов правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина. «Мы на контакте с ними каждый день практически по тем линиям работы, которые касаются их непосредственно и входят в их зону ответственности», – добавил президент.
21 июня Следком возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с массированной атакой ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Керченского полуострова, во время которой погибли пять человек и 29 получили ранения.
23 июня в Горловке Донецкой народной (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) республики (ДНР) в результате атак беспилотников были повреждены образовательное учреждение, жилой дом и инфраструктура энергоснабжающей организации.