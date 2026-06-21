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Главная / Общество /

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Керченский полуостров

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с массированной атакой ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Керченского полуострова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, главное следственное управление СК РФ квалифицировало произошедшее по ст. 205 УК РФ как теракт. Петренко уточнила, что 21 июня украинские вооруженные силы с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. В результате удара среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и конкретных лиц, причастных к атаке.

В ночь на 21 июня ВСУ нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. При атаке БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе один человек погиб, один пострадал. На Керченском полуострове погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Движение по Крымскому мосту перекрывали, была объявлена ракетная опасность.

Согласно данным информационного центра Крымского моста, на стороне Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 400 автомобилей. Со стороны Керчи скопилось еще 250 транспортных средств. По состоянию на 11:00 мск водителям, направляющимся на полуостров, приходится ожидать проезда около двух часов. Время ожидания при выезде из Крыма оценивается примерно в один час.

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