Очередь на Крымском мосту выросла до 650 автомобилей
Перед пунктами досмотра на Крымском мосту скопилось 650 транспортных средств. Об этом сообщил канал информационного центра моста.
Согласно информации центра, на стороне Тамани в очереди на ручной досмотр находятся 400 автомобилей. Со стороны Керчи скопилось еще 250 транспортных средств. По состоянию на 11:00 мск водителям, направляющимся на полуостров, приходится ожидать проезда около двух часов. Время ожидания при выезде из Крыма оценивается примерно в один час.
21 июня «Гранд Сервис Экспресс» сообщал, что 11 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту. Сбои в графике наблюдались у поездов, следующих в Керчь из Москвы, Питера и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, а также в Феодосию и Севастополь из столицы. Поезда опаздывали на 1,5–8,5 часа. Как отмечал оператор железнодорожных перевозок, время задержки в пути может измениться. Железнодорожное движение по мосту уже открыто.
Оперштаб Краснодарского края также предупреждал, что керченскую паромную переправу закроют с 21 июня. Из-за ограничения движения большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителям предлагают альтернативный маршрут по автомобильной дороге Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
В ночь на 21 июня ВСУ нанесли удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. При атаке БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе один человек погиб, один пострадал. На Керченском полуострове погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. Движение по Крымскому мосту перекрывали, была объявлена ракетная опасность.