Очередь на Крымском мосту выросла до 650 автомобилей

21 июня «Гранд Сервис Экспресс» сообщал, что 11 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту. Сбои в графике наблюдались у поездов, следующих в Керчь из Москвы, Питера и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, а также в Феодосию и Севастополь из столицы. Поезда опаздывали на 1,5–8,5 часа. Как отмечал оператор железнодорожных перевозок, время задержки в пути может измениться. Железнодорожное движение по мосту уже открыто.