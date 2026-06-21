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Из-за временного закрытия Крымского моста задерживаются 11 поездов

Ведомости

11 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

По информации на 9:00 мск 21 июня, задерживаются два состава из Керчи в Москву на 1,5 часа и 8 часов. Сбои в графике наблюдаются у поездов, следующих в Керчь из Москвы, Питера и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, а также в Феодосию и Севастополь из столицы. Поезда опаздывают на 1,5–8,5 часа.

Как отмечает оператор железнодорожных перевозок, время задержки в пути может измениться. Железнодорожное движение по мосту уже открыто.

В ночь на 21 июня ВСУ атаковали дронами Крым и Краснодарский край. На Керченской паромной переправе погиб один человек, еще один пострадал. На Керченском полуострове, по заявлениям властей, жертвами стали четыре человека, ранения получили 28 человек.

Керченскую паромную переправу закроют с 21 июня.

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