Из-за временного закрытия Крымского моста задерживаются 11 поездов

По информации на 9:00 мск 21 июня, задерживаются два состава из Керчи в Москву на 1,5 часа и 8 часов. Сбои в графике наблюдаются у поездов, следующих в Керчь из Москвы, Питера и Челябинска, в Симферополь из Москвы, Петербурга, Адлера и Минеральных Вод, а также в Феодосию и Севастополь из столицы. Поезда опаздывают на 1,5–8,5 часа.